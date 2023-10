Loisirs créatifs au Château de Beaumel Domaine de Beaumel Gonfaron, 20 octobre 2023, Gonfaron.

Gonfaron,Var

Loisirs créatifs autour du vin : « Wine Art ».

– Concours de Land’Art

– Peinture sur différents supports (galets, barriques, cuves, bouchons,…)

– Coloriage pour les petits.

2023-10-20 fin : 2023-10-21 . .

Domaine de Beaumel Quartier Beaumet

Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Wine Art »: creative wine-related activities.

– Land’Art competition

– Painting on different supports (pebbles, barrels, vats, corks, etc.)

– Coloring for the little ones

Actividades creativas relacionadas con el vino: « Wine Art ».

– Concurso Land’Art

– Pintura sobre diferentes superficies (guijarros, barriles, cubas, corchos, etc.)

– Colorear para los más pequeños

Kreative Freizeitgestaltung rund um den Wein: « Wine Art ».

– Wettbewerb für Land’Art

– Malen auf verschiedenen Untergründen (Kieselsteine, Fässer, Bottiche, Korken,…)

– Ausmalen für die Kleinen

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var