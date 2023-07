Les Rendez-Vous d’Aymare : 21 juillet Domaine d’Aymare Le Vigan, 21 juillet 2023, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

Sans écrans et sans implants, bienvenu.e.s dans la réalité non-virtuelle du Théâtre d’Aymare !

Oui, c’est bien ce que nous avons à cœur de vous proposer ici, chaque été au Théâtre d’Aymare : une réalité faite d’humanité vraie, celle des femmes et des hommes incarné.e.s qui rêvent sous les arbres et les étoiles !

L’adhésion 2023 à l’association est nécessaire et valable sur toute la durée du festival (à partir de 1 €).

*Tarif réduit : RSA, demandeurs emplois, jeunes de moins de 25 ans, personnes en situation de handicap..

2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 . 9 EUR.

Domaine d’Aymare Route des Cazes

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



Without screens or implants, welcome to the non-virtual reality of Théâtre d?Aymare!

Yes, that’s what we want to offer you every summer at Théâtre d’Aymare: a reality made of true humanity, the reality of embodied men and women dreaming under trees and stars!

Membership 2023 to the association is required and valid for the duration of the festival (from 1 ?).

*Reduced rate : RSA, jobseekers, young people under 25, disabled people.

Sin pantallas ni implantes, ¡bienvenidos a la realidad no virtual del Théâtre d’Aymare!

Sí, eso es lo que queremos ofrecerle cada verano en el Théâtre d’Aymare: ¡una realidad hecha de humanidad real, la realidad de hombres y mujeres encarnados que sueñan bajo los árboles y las estrellas!

Es necesario ser socio 2023 y es válido durante todo el festival (a partir de 1 euro).

*Tarifa reducida : RSA, solicitantes de empleo, jóvenes menores de 25 años, personas con discapacidad.

Ohne Bildschirme und Implantate, willkommen in der nicht-virtuellen Realität des Théâtre d’Aymare!

Das ist es, was wir Ihnen jeden Sommer im Théâtre d’Aymare anbieten wollen: eine Realität, die aus echter Menschlichkeit besteht, aus Frauen und Männern, die unter Bäumen und Sternen träumen!

Die Mitgliedschaft 2023 im Verein ist erforderlich und gilt für die gesamte Dauer des Festivals (ab 1 ?).

*Ermäßigter Tarif: RSA, Arbeitssuchende, Jugendliche unter 25 Jahren, Menschen mit Behinderungen.

