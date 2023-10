Journées Portes Ouvertes au Domaine de Darmandieu Domaine Darmandieu Saint-Étienne-d’Orthe, 2 novembre 2023, Saint-Étienne-d'Orthe.

Saint-Étienne-d’Orthe,Landes

Du 2 au 5 novembre, le domaine Darmandieu vous attend pour les journées Portes ouvertes et la cueillette en verger. Comme chaque année, notre personnel sera disponible pour assurer le transport de votre récolte si votre brouette est trop chargée. Chaussez vos bottes !.

2023-11-02 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

Domaine Darmandieu

Saint-Étienne-d’Orthe 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



From November 2 to 5, Domaine Darmandieu awaits you for Open House and orchard picking. As every year, our staff will be on hand to transport your harvest if your wheelbarrow is too full. Get your boots on!

Del 2 al 5 de noviembre, el Domaine Darmandieu le da la bienvenida a sus jornadas de puertas abiertas y recolección en el huerto. Como todos los años, nuestro personal estará a su disposición para transportar su cosecha si su carretilla está demasiado llena. ¡Póngase las botas!

Vom 2. bis 5. November erwartet Sie die Domaine Darmandieu zu den Tagen der offenen Tür und der Obsternte im Obstgarten. Wie jedes Jahr wird unser Personal zur Verfügung stehen, um den Transport Ihrer Ernte zu gewährleisten, falls Ihre Schubkarre zu voll ist. Ziehen Sie Ihre Stiefel an!

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans