Cet évènement est passé Ventes d’articles St Vincent 2024 Domaine d’Anthony Courgis Catégories d’Évènement: Courgis

Yonne Ventes d’articles St Vincent 2024 Domaine d’Anthony Courgis, 16 décembre 2023, Courgis. Courgis Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 09:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00 . Le comité d’organisation de la Saint-Vincent Fyé 2024 vous propose une vente d’articles pour financer l’évènement !

Rendez-vous le samedi 16 décembre 2023 de 9h à 12h au domaine d’Anthony à Courgis.

Ils vous attendent nombreux pour les soutenir ! .

Domaine d’Anthony

Courgis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois Détails Catégories d’Évènement: Courgis, Yonne Autres Code postal 89800 Lieu Domaine d'Anthony Adresse Domaine d'Anthony Ville Courgis Departement Yonne Lieu Ville Domaine d'Anthony Courgis Latitude 47.77478 Longitude 3.75522 latitude longitude 47.77478;3.75522

Domaine d'Anthony Courgis Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courgis/