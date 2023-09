Spectacles de danse, avec « la Soif Compagnie » Domaine d’Anglars Anglars-Juillac, 23 septembre 2023, Anglars-Juillac.

Anglars-Juillac,Lot

Rendez-vous le 23 septembre à 20h pour deux spectacles de danse de la Soif Compagnie à la Scène d’Anglars.

La Soif Compagnie est une compagnie de danse créée en 2020 et basée à Montpellier. Née d’une envie de créer et de partager la poésie du mouvement dansé, la compagnie regroupe aujourd’hui deux troupes de danseurs, l’une professionnelle qui se produit avec son spectacle “Pressées”, l’autre amateur issue d’ateliers du Crous qui propose le spectacle “Riez, nous sommes perdu.e.s”.

La billetterie se fera sur place, le jour du spectacle..

2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 . 6 EUR.

Domaine d’Anglars Scène d’Anglars

Join us on September 23 at 8pm for two dance performances by the Soif Compagnie at the Scène d?Anglars.

La Soif Compagnie is a Montpellier-based dance company founded in 2020. Born out of a desire to create and share the poetry of dance movement, the company now brings together two troupes of dancers, one a professional troupe performing ?Pressées? and the other an amateur troupe from Crous workshops, performing ?Riez, nous sommes perdu.e.s?

Tickets will be sold on site, on the day of the show.

Acompáñenos el 23 de septiembre a las 20:00 horas en dos espectáculos de danza de la Soif Compagnie en la Scène d’Anglars.

La Soif Compagnie es una compañía de danza fundada en 2020 y con sede en Montpellier. Nacida del deseo de crear y compartir la poesía del movimiento de la danza, la compañía se compone actualmente de dos grupos de bailarines, uno profesional que interpreta el espectáculo Pressées y otro amateur de los talleres de Crous que presenta el espectáculo Riez, nous sommes perdu.

Las entradas se venderán in situ el día del espectáculo.

Treffpunkt am 23. September um 20 Uhr für zwei Tanzaufführungen der Soif Compagnie in der Scène d’Anglars.

Die Soif Compagnie ist eine 2020 gegründete Tanzkompanie mit Sitz in Montpellier. Die Kompanie entstand aus dem Wunsch, die Poesie der getanzten Bewegung zu kreieren und zu teilen, und umfasst heute zwei Tanzgruppen: eine professionelle, die mit ihrem Stück « Pressées » auftritt, und eine Amateurgruppe, die aus den Workshops des Crous hervorgegangen ist und das Stück « Riez, nous sommes perdu.e.s » aufführt.

Der Kartenverkauf findet am Tag der Aufführung vor Ort statt.

