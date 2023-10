Portes ouvertes en Madiran, au Domaine Damiens Domaine Damiens Aydie, 18 novembre 2023, Aydie.

Aydie,Pyrénées-Atlantiques

– 10h/18h : dégustation des vins bio et sans sulfites, entre cuves et barriques. Musique au chai avec « Ginette » qui interprète des reprises « romantiquement énervées » des standards de la chanson française. Sculpteur sur pierre en action.

– 12h30 : méchoui et cantère avec le broutard à la broche d’André et Odile Britis et les délices de Cédric Dufau (sur réservation). Animation avec les chanteurs vignerons du Vic-Bilh.

– 12h/15h – Lou Gnac : À votre guise, autour d’un palox, composez votre cass’dalle avec les tapas de Cédric Dufau, traiteur à Aydie, la « cochonaille » de Sylvain de la ferme du Claus, les crêpes de l’école de la Calandreta de Poursiugues-Boucoue..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

Domaine Damiens Place de l’église

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



– 10am/6pm: tasting of organic and sulfite-free wines, between vats and barrels. Music in the winery with « Ginette » performing « romantically edgy » covers of French chanson standards. Stone sculptor in action.

– 12:30 pm: méchoui and cantère with André and Odile Britis’ broutard à la broche and Cédric Dufau’s delicacies (reservations required). Entertainment by the Vic-Bilh winegrowers.

– 12pm/15pm – Lou Gnac: As you wish, around a palox, compose your cass’dalle with tapas from Cédric Dufau, caterer in Aydie, « cochonaille » from Sylvain de la ferme du Claus, crêpes from the Poursiugues-Boucoue Calandreta school.

– 10.00 h-18.00 h: degustación de vinos ecológicos y sin sulfitos, entre cubas y barricas. Música en la bodega con « Ginette », que interpreta versiones « románticamente atrevidas » de clásicos de la chanson francesa. Escultor de piedra en acción.

– 12.30 h: Mechoui y cantère con el broutard asado de André y Odile Britis y las delicias de Cédric Dufau (reserva obligatoria). Animación con los viticultores de Vic-Bilh.

– 12.00/3.00 h – Lou Gnac: A su gusto, alrededor de un palox, prepare su propio cass’dalle con tapas de Cédric Dufau, catering de Aydie, « cochonaille » de Sylvain de la ferme du Claus, crêpes de la escuela Calandreta de Poursiugues-Boucoue.

– 10h/18h: Verkostung von Bio- und sulfitfreien Weinen zwischen Tanks und Fässern. Musik im Weinkeller mit « Ginette », die « romantisch energetische » Coverversionen von Standards des französischen Chansons vorträgt. Steinbildhauer in Aktion.

– 12:30 Uhr: Mechoui und Cantère mit Broutard à la broche von André und Odile Britis und Köstlichkeiten von Cédric Dufau (Reservierung erforderlich). Unterhaltung mit den Sängern der Winzer des Vic-Bilh.

– 12h/15h – Lou Gnac: Stellen Sie sich nach Lust und Laune rund um eine Palox Ihre Cass’dalle zusammen mit den Tapas von Cédric Dufau, Feinkosthändler in Aydie, der « cochonaille » von Sylvain von der Ferme du Claus und den Crêpes der Schule der Calandreta von Poursiugues-Boucoue.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN