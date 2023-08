Prentsaketa – La préssée des pommes Domaine d’Abbadia – Rue d’Armatonde Hendaye, 8 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Durant le deuxième weekend d’octobre les 7 et 8, et comme traditionnellement chaque année, venez participer à la découverte des fruits du verger conservatoire des variétés fruitières anciennes du domaine d’Abbadia.

Les principales espèces végétales et animales seront présentées et leurs enjeux de conservation expliqués au public lors de balades dans le verger.

Devant Nekatoenena, accompagnés par les chargés de mission du CPIE Littoral basque et les gardes du littoral du Domaine d’Abbadia, vous découvrirez le processus de transformation de pommes en jus.

Vous pourrez déguster le délicieux nectar au « cul du pressoir »!.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. .

Domaine d’Abbadia – Rue d’Armatonde Nekatoenena

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During the second weekend of October on the 7th and 8th, and as traditionally every year, come and discover the fruits of the Domaine d’Abbadia’s conservatory orchard of ancient fruit varieties.

The main plant and animal species will be presented and their conservation issues explained to the public during strolls through the orchard.

In front of Nekatoenena, accompanied by CPIE Littoral Basque project managers and Domaine d?Abbadia coastal rangers, you’ll discover how apples are transformed into juice.

You can taste the delicious nectar at the « cul du pressoir »!

El segundo fin de semana de octubre, los días 7 y 8, y como es tradición cada año, venga a descubrir los frutos del huerto conservatorio de variedades frutales ancestrales del Domaine d’Abbadia.

Durante los paseos por el huerto se presentarán las principales especies vegetales y animales y se explicarán al público sus problemas de conservación.

Frente a Nekatoenena, acompañados por los responsables del proyecto vasco litoral del CPIE y los guardas forestales del Domaine d’Abbadia, descubrirán el proceso de transformación de las manzanas en zumo.

¡Podrá degustar el delicioso néctar en el « culo de la prensa »!

Am zweiten Oktoberwochenende, dem 7. und 8. Oktober, können Sie, wie jedes Jahr üblich, an der Entdeckung der Früchte des Obstgartens der Domaine d’Abbadia teilnehmen, der alte Obstsorten bewahrt.

Auf Spaziergängen durch den Obstgarten werden die wichtigsten Pflanzen- und Tierarten vorgestellt und ihre Erhaltungsziele erläutert.

Vor Nekatoenena entdecken Sie in Begleitung der Beauftragten des CPIE Littoral Basque und der Küstenwächter der Domaine d’Abbadia den Prozess der Verarbeitung von Äpfeln zu Saft.

Sie können den köstlichen Nektar am « Arsch der Presse » probieren!

Mise à jour le 2023-08-25 par Hendaye Tourisme & Commerce