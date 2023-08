Récolte des pommes du verger d’Abbadia Domaine d’Abbadia – Rue d’Armatonde Hendaye, 2 octobre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Du lundi 2 au vendredi 6 octobre, et comme traditionnellement chaque année, venez participer à la récolte des fruits du verger conservatoire des variétés fruitières anciennes du Domaine d’Abbadia à Hendaye.

Les pommes récoltées durant cette deuxième semaine permettront de fabriquer le Sagarno.

Dans le verger, accompagnés par les Gardes du littoral du Domaine d’Abbadia et les chargés de mission du CPIE Littoral basque, vous participerez à ce chantier volontaire.

Sans nul doute, bon moment convivial à passer tous ensemble pour découvrir et redécouvrir les gestes ancestraux et les joies des travaux agricoles collectifs (Auzolana)..

2023-10-02 fin : 2023-10-06 17:00:00. .

Domaine d’Abbadia – Rue d’Armatonde Nekatoenena

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From Monday October 2 to Friday October 6, as traditionally happens every year, come and take part in the fruit harvest at the Domaine d’Abbadia conservatory orchard in Hendaye.

The apples harvested during this second week will be used to make Sagarno.

Accompanied by the Domaine d’Abbadia’s coastal rangers and the CPIE Littoral Basque’s project managers, you’ll take part in this voluntary workcamp in the orchard.

It’s sure to be a great time to spend together, discovering and rediscovering ancestral skills and the joys of collective farm work (Auzolana).

Del lunes 2 al viernes 6 de octubre, como es tradición cada año, venga a participar en la cosecha de frutas en el huerto conservatorio de variedades antiguas del Domaine d’Abbadia, en Hendaya.

Las manzanas recogidas durante esta segunda semana se utilizarán para elaborar Sagarno.

En el huerto, acompañado por los guardas del litoral del Domaine d’Abbadia y los responsables de proyectos del CPIE Litoral Vasco, participará en este campo de trabajo voluntario.

Será un buen momento para pasar juntos, descubriendo y redescubriendo los métodos tradicionales y las alegrías del trabajo agrícola colectivo (Auzolana).

Von Montag, dem 2. bis Freitag, dem 6. Oktober, und wie traditionell jedes Jahr, nehmen Sie an der Obsternte im Obstgarten des Konservatoriums für alte Obstsorten der Domaine d’Abbadia in Hendaye teil.

Aus den Äpfeln, die in dieser zweiten Woche geerntet werden, wird der Sagarno hergestellt.

Im Obstgarten werden Sie von den Küstenwächtern der Domaine d’Abbadia und den Beauftragten des CPIE Littoral Basque begleitet und nehmen an diesem freiwilligen Arbeitseinsatz teil.

Zweifelsohne ein geselliger Moment, den Sie alle zusammen verbringen können, um die althergebrachten Gesten und die Freuden der kollektiven landwirtschaftlichen Arbeit (Auzolana) zu entdecken oder wiederzuentdecken.

