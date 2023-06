Blues Roots Festival: LAURA COX / SUGARAY RAYFORD DOMAINE COMMUNAL DE VALBRILLANT Meyreuil, 9 septembre 2023, Meyreuil.

LAURA COX

Pionnière de la guitare sur Internet, Laura Cox s’est fait connaitre sur You Tube en 2008 avec une interprétation de « Sweet Home Alabama » une chanson de « Lynyrd Skynyrd ». Son compte atteint en 2023 un demi-million d’abonnés et plus de 100 millions de vues. Laura Cox cite comme influence pour son jeu les guitaristes Slash, Joe Bonamassa et , mais aussi le Bluegrass. Dans ses riffs et ses solos, Laura maîtrise un jeu mêlant Rock classique et Blues, et s’impose dans une nouvelle génération de guitaristes rock pour les années à venir.

Les filles et la guitare sont le Saint Graal du Rock. Peut-on vraiment imaginer plus cool que Joan Jett, The Runaways, ou Suzi Quatro, pour ne citer qu’elles ?

Quoi de plus badass et Rock’n’Roll que de démolir les clichés à coups de gros riffs de guitare, solos puissants et refrains entêtants ?

S’inscrivant directement dans cette tradition, il est temps de faire place à Laura Cox ! Moitié française, moitié anglaise, mais 100% Rock’n’Roll !

Laura écoute du Rock depuis sa naissance, mais c’est à l’adolescence qu’elle décide de commencer la guitare et de consacrer la majeure partie de son temps à sa nouvelle passion, tout en continuant ses études.

Elle commence à prendre des cours à 14 ans et la motivation étant là, les progrès se font rapidement sentir.

Quelques années plus tard, elle décide de partager ses prouesses avec le monde entier sur Youtube, pour récolter les avis de passionnés et se fixer de nouveaux challenges. Laura compte maintenant plus de 390 000 abonnés et 90 millions de vues sur sa chaîne.

En 2010, elle rencontre Mathieu Albiac, lui aussi guitariste. C’est suite à cette fusion que le groupe voit le jour quelques années plus tard.

Leur premier album « Hard Blues Shot » (2017), hisse Laura au rang de guitariste/chanteuse Rock incontournable en France. Cet album se vend à 10 000 exemplaires en France, en seulement quelques mois.

Deux ans plus tard, après des centaines de concerts à travers l’Europe, dans des salles et festivals de renom, Laura Cox revient avec son deuxième album « Burning Bright » . Enregistré aux légendaires Studios ICP avec son groupe, et masterisé par le grand Howie Weinberg (Aerosmith, Oasis, The White Stripes), « Burning Bright » nous livre 10 bombes Rock, mêlant, selon les titres, Blues, Classic Rock, et Hard Rock.

Le dénominateur commun de ces 10 titres ? L’immense talent de Laura Cox à composer et interpréter des chansons explosives et entêtantes dès la première écoute.

_____________________________________________________________

SUGARAY RAYFORD

Caron “Sugaray” Rayford a grandi au sein de l’église baptiste de son quartier, à l’Est du Pécos où il a appris la batterie et le chant dès l’âge de 7 ans. Au carrefour du Blues, du Gospel, du Rhythm’n’blues et de la Soul, l’impressionnant Sugaray Rayford offre un chant habité, véhément et sensuel qui respire son Texas natal et rappelle la carrure d’un Solomon Burke. Un colosse à la voix puissante, cyclonique, avec la sensibilité rocailleuse d’un prêcheur du Sud. Après seulement trois albums, il est nommé en 2016 dans quatre catégories au célèbre « Blues Music Awards » et s’impose comme l’une des grandes voix du Blues d’aujourd’hui. Animé sur scène d’une générosité et d’une énergie légendaires, « Sugar » pour les intimes, a intégré le carré des plus grands Showmen, non sans rappeler la personnalité de Tina Turner…

Sugaray Rayford revient avec In Too Deep, la suite de son album Somebody Save Me, nominé aux Grammy® 2020, qui a également valu à Rayford deux grands Blues Music Awards pour B.B. King Entertainer et Soul Blues Male Artist of the Year (2 années consécutives).

Enregistré avec le producteur Eric Corne (John Mayall), In Too Deep combine des mélodies soul classiques avec des grooves R&B funky et une puissance blues brute, le tout mélangé à des sensibilités modernes. L’album aborde des thèmes tels que le syndrome post-traumatique, les droits civiques et la justice sociale. Avec des arrangements détaillés et vibrants conçus pour mettre en valeur les portraits et les interprétations habiles de Rayford, In Too Deep est un album poignant qui cherche à inspirer et à élever.

Albumism a décrit Rayford comme ayant “un son indéniablement frais et inspiré”, tandis que PopMatters a déclaré qu’il “plaira aux fans de Gary Clark Jr. et de Chicano Batman”. Au fond, Sugaray Rayford est un rassembleur galvanisant. Ses concerts sont une fête. Il peut y avoir des conversations, des réflexions sur soi, mais à la fin de la journée, les gens repartent avec un sentiment de joie et d’unité.

_____________________________________________________________

DOMAINE COMMUNAL DE VALBRILLANT Route de Valbrillant, 13590 Meyreuil Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

