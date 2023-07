Les mardis cap 33 Domaine Chavat Podensac, 18 juillet 2023, Podensac.

Podensac,Gironde

Découvertes gratuites !

Au Domaine Chavat à Podensac :

– Disc golf/Jeux en bois/Slackline/Kan Jam 17h-20h

– Jeux, set et livres (18/07) 17h-18h30

(lecture et jeux pour tous)

– Danse traditionnelle (25/07 et 22/08) 17h30-18h30

(grands et petits)

– Ateliers Cirque (1/08) 17h-19h

– Danse Country(8 et 22/08) 18h30-19h30

– Atelier Théâtre (22/08) 17h-20h

– Yoga (22/08) 17h-19h sur réservation 06 89 30 36 66, places limitées, prévoir serviette ou tapis de sol

A Saint-Michel de Rieufret, complexe sportif, chemin Roumieux :

– Tennis/Pétanque/Basket (18 et 25/07) 10h-11h30

-Jeux, set et livres (25/07) 10h-11h30 (lecture et jeux

pour tous)

A Arbanats, rue des Écoles :

– Roller/Basket (1, 8 et 22/08) 10h-11h30

– Jeux, set et livres (1/08) 10h-11h30 (lecture et jeux pour tous)

– Yoga (22/08) 10h-11h sur réservation 06 89 30 36 66, places limitées, prévoir serviette ou tapis de sol.

2023-07-18 fin : 2023-07-18 20:00:00. EUR.

Domaine Chavat Rue Pierre Vincent

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Free discoveries!

Domaine Chavat, Podensac:

– Disc golf/Wooden games/Slackline/Kan Jam 17h-20h

– Games, set and books (18/07) 17h-18h30

(reading and games for all)

– Traditional dance (25/07 and 22/08) 5:30-6:30pm

(adults and children)

– Circus workshops (1/08) 5pm-7pm

– Country dancing (8 and 22/08) 6:30 pm – 7:30 pm

– Theater workshop (22/08) 17h-20h

– Yoga (22/08) 17h-19h on reservation 06 89 30 36 66, places limited, bring towel or mat

In Saint-Michel de Rieufret, sports complex, chemin Roumieux :

– Tennis/Pétanque/Basket (18 and 25/07) 10h-11h30

-Games, set and books (25/07) 10h-11h30 (reading and games

for all)

In Arbanats, rue des Écoles:

– Rollerblading/Basketball (1, 8 and 22/08) 10h-11h30

– Games, set and books (1/08) 10h-11h30 (reading and games for all)

– Yoga (22/08) 10h-11h on reservation 06 89 30 36 66, limited places, bring towel or mat

Descubrimientos gratuitos

En el Domaine Chavat en Podensac :

– Disc golf/Juegos de madera/Slackline/Kan Jam 17h-20h

– Juegos, decorados y libros (18/07) 17h-18h30

(lectura y juegos para todos)

– Baile tradicional (25/07 y 22/08) 17h30-18h30

(adultos y niños)

– Talleres de circo (1/08) 17.00-19.00 h

– Baile country (8 y 22/08) 18.30-19.30 h

– Taller de teatro (22/08) 17.00-20.00

– Yoga (22/08) de 17.00 a 19.00 h con cita previa 06 89 30 36 66, plazas limitadas, traer toalla o esterilla

En Saint-Michel de Rieufret, complejo deportivo, chemin Roumieux :

– Tenis/Pétanque/Basket (18 y 25/07) 10h-11h30

-Juegos, decorados y libros (25/07) 10h-11h30 (lectura y juegos

para todos)

En Arbanats, rue des Écoles:

– Patinaje/Baloncesto (1, 8 y 22/08) 10h-11h30

– Juegos, decorados y libros (1/08) 10h-11h30 (lectura y juegos para todos)

– Yoga (22/08) 10h-11h con cita previa 06 89 30 36 66, plazas limitadas, traer toalla o esterilla

Kostenlose Entdeckungen!

Auf der Domaine Chavat in Podensac :

– Disc Golf/Holzspiele/Slackline/Kan Jam 17h-20h

– Spiele, Set und Bücher (18/07) 17-18:30 Uhr

(Lesen und Spiele für alle)

– Traditioneller Tanz (25/07 und 22/08) 17.30-18.30 Uhr

(groß und klein)

– Zirkusworkshops (1/08) 17h-19h

– Country-Tanz(8 und 22/08) 18.30-19.30 Uhr

– Theaterworkshop (22/08) 17h-20h

– Yoga (22/08) 17-19 Uhr auf Reservierung 06 89 30 36 66, begrenzte Plätze, Handtuch oder Matte mitbringen

In Saint-Michel de Rieufret, Sportkomplex, Chemin Roumieux :

– Tennis/Betanque/Basketball (18. und 25/07) 10:00-11:30 Uhr

-Spiele, Set und Bücher (25/07) 10-11.30 Uhr (Lesen und Spiele?

für alle)

In Arbanats, Rue des Écoles :

– Inlineskating/Basketball (1, 8 und 22/08) 10h-11h30

– Spiele, Set und Bücher (1/08) 10-11.30 Uhr (Lesen und Spiele für alle)

– Yoga (22/08) 10h-11h auf Reservierung 06 89 30 36 66, begrenzte Plätze, Handtuch oder Matte mitbringen

