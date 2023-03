Portes ouvertes : Château bizard domaine château bizard Allan Catégories d’Évènement: Allan

Drôme

Portes ouvertes : Château bizard
460 chemin de Bizard domaine château bizard
Allan Drome

2023-04-22 10:00:00 – 2023-04-23 19:00:00

2023-04-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-23 19:00:00 19:00:00

domaine château bizard 460 chemin de Bizard

Allan

Drome . Dégustation des nouveaux millésimes, visite de nos caves, chai et caveau.

Présence d’artisans locaux qui vous feront découvrir leur-savoir-faire et produits du terroir. contact@chateaubizard.fr +33 4 75 46 64 69 https://www.chateaubizard.fr/ domaine château bizard 460 chemin de Bizard Allan

