Cogny Cogny Cogny, Rhône Domaine Cédric Vincent et les Disciples Escoffier vous convient à leur repas : Vins et transmission Culinaire. – Déjeuner Cogny Cogny Catégories d’évènement: Cogny

Rhône

Domaine Cédric Vincent et les Disciples Escoffier vous convient à leur repas : Vins et transmission Culinaire. – Déjeuner Cogny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cogny. Domaine Cédric Vincent et les Disciples Escoffier vous convient à leur repas : Vins et transmission Culinaire. – Déjeuner 2021-07-03 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-03 15:00:00 15:00:00 Domaine Cédric Vincent 134 impasse du corbet

Cogny Rhône Cogny Rhône EUR 110 110 A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, le festival oeno bistronomique en Beaujolais, Domaine Cédric Vincent vous accueille pour le déjeuner du samedi 03 juillet 2021 « Domaine Cédric Vincent et les Disciples Escoffier : Vins et transmission Culinaire » domainecvincent@gmail.com +33 6 75 04 77 42 A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, le festival oeno bistronomique en Beaujolais, Domaine Cédric Vincent vous accueille pour le déjeuner du samedi 03 juillet 2021 « Domaine Cédric Vincent et les Disciples Escoffier : Vins et transmission Culinaire »

Détails Catégories d’évènement: Cogny, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Cogny Adresse Domaine Cédric Vincent 134 impasse du corbet Ville Cogny lieuville 45.98059#4.62429