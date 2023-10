Chasseur d’énigmes au Domaine Carcenac Domaine Carcenac Montans, 21 octobre 2023, Montans.

Montans,Tarn

Plongez dans l’univers des chasseurs d’énigmes.

Vous devrez résoudre une succession d’énigmes installées tout autour du domaine, et dans la cave !.

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. EUR.

Domaine Carcenac Le Jauret

Montans 81600 Tarn Occitanie



Immerse yourself in the world of enigma hunters.

You’ll have to solve a succession of riddles set up all around the estate, and in the cellar!

Sumérgete en el mundo de los cazadores de enigmas.

¡Tendrás que resolver una serie de enigmas dispuestos por la finca y en el sótano!

Tauchen Sie ein in die Welt der Rätseljäger.

Sie müssen eine Reihe von Rätseln lösen, die rund um das Weingut und im Keller aufgestellt sind!

Mise à jour le 2023-09-25 par Maison des Vins de Gaillac