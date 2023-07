Soirée bar à vins/concert en plein air (sur réservation) Domaine Bordatto Jaxu, 21 juillet 2023, Jaxu.

Jaxu,Pyrénées-Atlantiques

Ni Banna (bande sympa s’amusant sur de la musique Irlandaise)

Talos en tout genre, vins et cidres de la maison et vins de nos copains vignerons (que des bios ! ).

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Domaine Bordatto

Jaxu 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ni Banna (fun band playing Irish music)

Talos of all kinds, house wines and ciders and wines from our winemaking friends (all organic!)

Ni Banna (una simpática banda que toca música irlandesa)

Talos de todo tipo, vinos y sidras de la casa y vinos de nuestros amigos vinicultores (¡todos ecológicos!)

Ni Banna (nette Band, die sich zu irischer Musik amüsiert)

Talos aller Art, hausgemachte Weine und Cidre sowie Weine von befreundeten Winzern (nur Bio-Weine!)

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque