Hérault 9 9 EUR Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.

Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques statues de la terrasse. VISITES GUIDÉES du salon de musique et du buffet d’eau. INFORMATION

