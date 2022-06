DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON

DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON, 14 octobre 2022, . DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON



2022-10-14 – 2022-10-14 9 9 EUR Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.

Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville