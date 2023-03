Rando Mobs Guidée 2023 Domaine Bersan Pierre-Louis & Jean-François Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’Évènement: Saint-Bris-le-Vineux

Yonne Saint-Bris-le-Vineux . EUR 95 180 Partons à l’aventure avec les Mobs à Manu. Seriez-vous vous prêt à vivre 1 demi-journée ou entière riche en découverte du patrimoine viticoles ? Rencontres humaines, paysages de folie, gastronomie et vins, le tout en remontant le temps au guidon d’une moto ancienne. Places limitées alors donnez rdv à vos potes et venez passer un moment en Bourgogne inoubliable. contact@oeno-melo.fr https://www.oeno-melo.fr/actualites Domaine Bersan Pierre-Louis & Jean-François 5 Rue du Dr Tardieux Saint-Bris-le-Vineux

