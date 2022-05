Domaine Bernhard-Reibel : 40ème anniversaire du domaine, 21 mai 2022, .

Domaine Bernhard-Reibel : 40ème anniversaire du domaine

2022-05-21 – 2022-05-21

Pour fêter son 40ème anniversaire, le domaine Bernhard-Reibel vous invite à passer un agréable week-end. Samedi 21 mai à partir de 17h, soirée découverte et dégustation des vins du domaine, accompagnement musical avec le jazzman Vincent Mornas et un Food’Truck sera à votre disposition. Dimanche 22 mai à partir de 10h30, porte ouverte, présentation des nouveautés et rétrospective du domaine. Escape game dans le vignoble, exposition des œuvres de Jean Risacher, des jeux en bois pour les petits et les grands et tartes flambées. Les tartes flambées sont préparées par le Lions Club de Sélestat Haut-Koenigsbourg au bénéfice des enfants ukrainiens.

40ème anniversaire du domaine Bernhard-Reibel avec dégustation de vins, exposition, food-truck, escape game dans le vignoble, jeux en bois, animation musicale et vente de tartes flambées au bénéfice des enfants ukrainiens

Pour fêter son 40ème anniversaire, le domaine Bernhard-Reibel vous invite à passer un agréable week-end. Samedi 21 mai à partir de 17h, soirée découverte et dégustation des vins du domaine, accompagnement musical avec le jazzman Vincent Mornas et un Food’Truck sera à votre disposition. Dimanche 22 mai à partir de 10h30, porte ouverte, présentation des nouveautés et rétrospective du domaine. Escape game dans le vignoble, exposition des œuvres de Jean Risacher, des jeux en bois pour les petits et les grands et tartes flambées. Les tartes flambées sont préparées par le Lions Club de Sélestat Haut-Koenigsbourg au bénéfice des enfants ukrainiens.

dernière mise à jour : 2022-04-29 par