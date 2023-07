Balèti domaine, Azille (11) Balèti domaine, Azille (11), 16 août 2023, . Balèti Mercredi 16 août, 21h00 domaine, Azille (11) 6 € Du 10 au 20 août, le domaine de Massiac accueille le festival « A ciel ouvert ». Plusieurs soirées sont programmées entre musique classique, opéra et musique traditionnelle. Mercredi 16 août à 21h, un balèti est organisé avec le groupe « Farand’Oc » issu des Corbières (6 € en faveur de l’association organisatrice). A 19h30 : Repas tiré du sac (amener ses couverts et un plat, un dessert ou autres à partager) source : événement Balèti publié sur AgendaTrad domaine, Azille (11) D 206

