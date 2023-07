Pique-nique chez le vigneron au Domaine Amblard Domaine Amblard Saint-Sernin, 19 mai 2024, Saint-Sernin.

Saint-Sernin,Lot-et-Garonne

Apportez votre pique-nique, le vin vous sera offert par le Domaine Amblard. Animation sur place : musique, chant, danse, exposition de peintures, de bijoux et de poteries. Installation des tables et des chaises à l’intérieur. Réservation conseillée..

2024-05-19 fin : 2024-05-20 16:00:00. .

Domaine Amblard

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Bring your picnic, the wine will be offered by the Domaine Amblard. Entertainment on site: music, singing, dancing, exhibition of paintings, jewelry and pottery. Tables and chairs will be set up inside. Reservation recommended.

Traiga su picnic, el vino será ofrecido por el Domaine Amblard. Entretenimiento en el lugar: música, canto, baile, exposición de pinturas, joyas y cerámica. Se instalarán mesas y sillas en el interior. Se recomienda reservar.

Bringen Sie Ihr Picknick mit, der Wein wird Ihnen von der Domaine Amblard angeboten. Unterhaltung vor Ort: Musik, Gesang, Tanz, Ausstellung von Gemälden, Schmuck und Töpferwaren. Aufstellung von Tischen und Stühlen im Inneren. Reservierung wird empfohlen.

