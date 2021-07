Paris Terrasse du Trabendo Paris Domadora • Red Cloud / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Domadora • Red Cloud / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 3 août 2021-3 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 3 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • Domadora Après 3 albums très appréciés et avoir partagé la scène avec des groupes comme Pentagram, Yawning Man, Earthless, Baroness & Glowsun… Domadora est devenu un des fers de lance de la scène psychédélique / heavy psych française. On pense aux courants rock de la fin des 60’s et début 70’s, mais aussi aux premiers punks dans leurs prise de liberté ou dans le rock heavy jam né dans le désert. • Red Cloud Red Cloud puise son inspiration dans le classic rock des années 70 (AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin…) auquel viennent se mêler des influences plus contemporaines comme DeWolff, Monster Truck ou Rival Sons. Pour le plus grand plaisir des amateurs de fuzz et son heavy ! • DJ SET Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/328702952238584 Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-08-03T19:00:00+02:00_2021-08-04T02:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Terrasse du Trabendo Adresse 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Ville Paris lieuville Terrasse du Trabendo Paris