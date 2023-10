ERIKEL DOM ZEBULON Saint-Nazaire, 23 novembre 2023, Saint-Nazaire.

ERIKEL Jeudi 23 novembre, 19h30 DOM ZEBULON

Il est frenchy, il est lovely, il est rock aussi, mais il est avant tout Singer.

Un Singer sensible dans la fougue, sérieux dans la dérision, tendre dans la puissance.

ErikEL, c’est un AMoureux. Avec une grande ÂME.

De la musique, de la scène, de l’émotion, du swing. Avec sa Romantico-Pop Touch, qu’il exploite aussi bien dans ses propres créations que dans des répertoires de pointe comme Brassens ou Nougaro.

ErikEL, c’est un Singer qui chante donc, comme le nom l’indique.

Mais un Singer qui chante en français, comme le nom ne l’indique pas.

Ses premiers terrains de jeux sentaient le Blues, le Jazz et le Rock Fusion, c’est vrai.

Pourtant, c’est dans un jardin français qu’il cultive aujourd’hui son nouveau répertoire, sans rien lâcher du groove qui l’anime. Du français oui. Mais du français qui frappe fort.

ErikEL, il est aussi ARTiste. Avec un grand ART.

Il écrit, compose, collabore, arrange, pour lui, pour d’autres, avec d’autres.

ErikEL, il cherche, et bien souvent il trouve.

Site officiel

Instagram

Vidéo

DOM ZEBULON 40 Av. Albert de Mun, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Centre Halles Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.erikel.com/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@erikel_singer) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/311891724_212451017790391_2068508778083526489_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=e-8sHac8unAAX9BHqnJ&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfCH1Bm2NPkSNy0v9G74rnnGr80Qm5DqoxXQ99F1uOHo-A&oe=65236133 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/erikel_singer/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/erikel_singer/ »}, {« data »: {« author »: « Erikel Singer », « cache_age »: 86400, « description »: « Erikel – CAP FREHEL (Clip Officiel)nnNouvel Album Aqua Vivre disponible : https://bfan.link/aqua-vivrenVinyle / CD / en commande : https://cdetvinyle.fr/search?q=erikel&options%5Bprefix%5D=lastn–nAbonnez-vous u00e0 la chaine officielle du2019 Erikel: https://www.youtube.com/channel/UCOP2Ynf8U-Leyp-mNQvhabAn–nRetrouvez toutes les infos sur le site officiel du2019Erikel et abonnez-vous u00e0 la news letter pour recevoir toutes les dates de concerts : https://www.erikel.com/n__nRu00e9alisation & Direction Artistique : David Bart.nAssistant : Envel Laborde.nProduction : Erikel Corp.n__nCap Fru00e9hel ( Erikel / Erikel )nGuitares, basse et chant : Erikel.Batterie : Christophe u00ab Le Doc u00bb Boulanger.nGuitares additionnelles: Ludo Cabosse.nEnregistru00e9 au u00ab Patio u00bb et au studio u00ab Middle 8 u00bb par Erikel et Christophe u00ab Le Doc u00bb Boulanger.nMixu00e9 au studio u00ab Middle 8 u00bb par FX. / Masterisu00e9 par Arnaud Houpert u00e0 Ufly-studio.n__nBooking Erikel : erikelsinger@gmail.comnPromo Presse & radio : Pat Kebra: prod@patkebra.comnDistribution : Inouu00efe Distribution. », « type »: « video », « title »: « NEW !!! Erikel – « Cap Fru00e9hel » – CLIP OFFICIEL ! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/xyi4pkHIO7c/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=xyi4pkHIO7c », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOP2Ynf8U-Leyp-mNQvhabA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=xyi4pkHIO7c »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T21:00:00+01:00

chanson française guitare/voix