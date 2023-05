Dom La Nena – Théâtre Athénée Théâtre Athénée Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Concert de Dom La Nena le 7 juin au Théâtre Athénée à Paris. Dom La Nena en concert – Leon – Théâtre de l’Athénée Après l’excellent Tempo en 2021, Dom La Nena est de retour avec un quatrième album solo intitulé Leon, d’après le doux surnom de son violoncelle. Un écrin instrumental, intime, hanté et transcendantal. Une déclaration d’amour à son complice de toujours, un retour aux sources d’une grande sensibilité. Venez découvrir sur scène ce magnifique et magique nouvel album « LEON » Album « Leon » Sortie le 7 avril 2023 Théâtre Athénée 7 Rue Boudreau 75009 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1220489862008899 https://www.facebook.com/events/1220489862008899 https://www.athenee-theatre.com/saison/spectacle/dom-la-nena-release-party-leon.htm?fbclid=IwAR0v0G-Q6Zotln2AC43c8xy70zC6QxLuxviHtKFPOmKq8HMH9AP_DFHTbWo

