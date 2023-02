DOM LA NENA CHAPELLE DU MEJAN, 12 février 2023, ARLES.

Le nouvel album de Dom La Nena, Tempo, la chanteuse-compositrice-violoncelliste brésilienne et basée à Paris présente ici une série de petits moments cristallins, parfois ensoleillés, souvent rêveurs, entrecoupés de cette belle nostalgie que les Brésiliens appellent saudade. Tempo est le troisième album de Dom La Nena, après Ela sorti en 2013 et Soyo en 2015, tous deux acclamés par la critique internationale comme The New Yorker (« Chacune de ses chansons est sacrée »), NPR (« Une des jeunes artistes les plus importantes d’Amérique Latine ») ou encore le New York Times (qui la compare à des artistes comme Juana Molina, Lhasa ou Hope Sandoval). Dom est également l’autre moitié du duo Birds On A Wire avec la chanteuse Rosemary Standley (Moriarty). Ensemble elles revisitent un répertoire allant du baroque italien à Leonard Cohen, en passant par Gilberto Gil, Tom Waits, Purcell…

CHAPELLE DU MEJAN ARLES Place Nina Berberova Bouches-du-Rhone

