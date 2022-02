Dom Juan Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Dom Juan Villeneuve-sur-Lot, 3 mars 2022, Villeneuve-sur-Lot. Dom Juan Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

2022-03-03 – 2022-03-03 Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne La compagnie de l’Illustre Théâtre rend hommage à Molière, en installant son Dom Juan dans un environnement contemporain qui n’aurait certainement pas déplu au maître de la comédie française. Une façon d’inviter le public à redécouvrir l’un des classiques du théâtre dans une adaptation qui concilie l’ancien et le nouveau.

Tout public, durée : 1h30. La compagnie de l’Illustre Théâtre rend hommage à Molière, en installant son Dom Juan dans un environnement contemporain qui n’aurait certainement pas déplu au maître de la comédie française.

Une façon d’inviter le public à redécouvrir l’un des classiques du théâtre.

Tout public, durée : 1h30. +33 5 53 40 49 49 La compagnie de l’Illustre Théâtre rend hommage à Molière, en installant son Dom Juan dans un environnement contemporain qui n’aurait certainement pas déplu au maître de la comédie française. Une façon d’inviter le public à redécouvrir l’un des classiques du théâtre dans une adaptation qui concilie l’ancien et le nouveau.

Tout public, durée : 1h30. Théâtre Georges-Leygues

Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Dom Juan Villeneuve-sur-Lot 2022-03-03 was last modified: by Dom Juan Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 3 mars 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne