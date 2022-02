Dom Juan – Un cœur à aimer la terre Saint-Pierre-du-Mont, 2 mars 2022, Saint-Pierre-du-Mont.

Dom Juan – Un cœur à aimer la terre Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

2022-03-02 – 2022-03-02 Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel

Saint-Pierre-du-Mont Landes Saint-Pierre-du-Mont

Théâtre – 1h45 – Tout public

D’après Molière – Cie Le Menteur Volontaire

C’est avec la double casquette de comédien et de metteur en scène que Laurent Brethome aborde, avec la complicité de Philippe Sire, l’une des oeuvres cultes de Molière. La pièce, portée par un formidable quatuor de comédiens, est une relecture inédite et moderne du mythe de Dom Juan.

Narcissique et libertin, cynique et séducteur, provocateur et révolté, dénué de complexes et sans scrupule, Dom Juan est un personnage légendaire qui a traversé trois siècles de création artistique, des planches à l’opéra, de la littérature au cinéma.

Théâtre – 1h45 – Tout public

D’après Molière – Cie Le Menteur Volontaire

C’est avec la double casquette de comédien et de metteur en scène que Laurent Brethome aborde, avec la complicité de Philippe Sire, l’une des oeuvres cultes de Molière. La pièce, portée par un formidable quatuor de comédiens, est une relecture inédite et moderne du mythe de Dom Juan.

Narcissique et libertin, cynique et séducteur, provocateur et révolté, dénué de complexes et sans scrupule, Dom Juan est un personnage légendaire qui a traversé trois siècles de création artistique, des planches à l’opéra, de la littérature au cinéma.

+33 6 19 04 14 85

Théâtre – 1h45 – Tout public

D’après Molière – Cie Le Menteur Volontaire

C’est avec la double casquette de comédien et de metteur en scène que Laurent Brethome aborde, avec la complicité de Philippe Sire, l’une des oeuvres cultes de Molière. La pièce, portée par un formidable quatuor de comédiens, est une relecture inédite et moderne du mythe de Dom Juan.

Narcissique et libertin, cynique et séducteur, provocateur et révolté, dénué de complexes et sans scrupule, Dom Juan est un personnage légendaire qui a traversé trois siècles de création artistique, des planches à l’opéra, de la littérature au cinéma.

PhilippeBertheau

Le Pôle 190 Avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont

dernière mise à jour : 2022-01-02 par OT Mont-de-Marsan