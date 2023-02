Dom Juan – Théâtre du Ranelagh (Paris) THEATRE LE RANELAGH, 23 février 2023, PARIS.

THEATRE LE RANELAGH PARIS 5, rue des Vignes Paris

DOM JUAN

de Molière

Adaptation & mise en scène de Jean-Philippe DAGUERRE

Assistant à la mise en scène Grégoire Bourbier

Avec Simon Larvaron, Teddy Melis, Vanessa Cailhol ou Juliette Behar, Grégoire Bourbier, Nathalie Kanoui, Charlotte Ruby, Tonio Matias, André-Marie Mazure

Jeune noble vivant en Sicile, Dom Juan accumule les conquêtes amoureuses, les jeunes filles nobles comme les servantes, et les abandonne au déshonneur. A ses côtés, son valet Sganarelle est terrorisé par son insolence et son cynisme.

Ils fuient, poursuivis par Elvire, épouse éplorée délaissée par le séducteur, dans un univers coloré où se mêlent musique, danse et cirque !

Après ses 10 nominations et ses quatre statuettes aux Molières 2018 – dont celles de meilleur auteur francophone vivant et de Meilleur spectacle du Théâtre Privé – Jean-Philippe Daguerre revient à ses premières amours avec cette adaptation de son auteur favori, Molière !

Musiciens : Tonio Matias, André-Marie Mazure, Charlotte Ruby

Création & direction musicale : Petr Ruzicka

Costumes : Corinne Rossi / Chorégraphie : Mariejo Buffon /

Scénographie : Sophie Jacob /Lumière : Idalio Guerreiro

LA PRESSE EN PARLE

LE FIGARO “ Beaucoup d’humour et d’intelligence.”

LE PARISIEN �” Contrastée et forte, l’émotion fait son numéro : on rit autant qu’on est touché devant ce beau spectacle à partager en famille.”

