Agen Lot-et-Garonne Sganarelle porte un masque rouge, Dom Juan garde le visage lisse… Derrière ces deux personnages, un seul comédien et la puissance du texte de Molière. Entre Commedia dell’arte et théâtre d’objets, “j’aborde Dom Juan en acteur libre, avec la farouche naïveté de l’enfant.

Libère la pièce de ses décors et costumes, chasse les autres acteurs. Joue Sganarelle avec plusieurs masques qui cherchent vainement à recouvrir le visage de Dom Juan, à figer son expression, couvrir sa nudité. Attrape dix kilos d’argile pour modeler en direct les différents visages du corps social : façonnés, fascinés par Dom Juan.”

