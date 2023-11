Dom Juan – Théâtre de l’Odéon, Paris, 12 novembre 2023, .

. Un spectacle à la date du à (Dom Juan – Théâtre de l’Odéon, Paris au ). Tarif : à euros.

Théâtre classique——————–Dom Juande Molièremise en scène Macha Makeïeff avec Joaquim Fossi, Xavier Gallais, Khadija Kouyaté, Xaverine Lefebvre, Jeanne-Marie Lévy, Anthony Moudir, Irina Solano, Pascal Ternisien, Vincent Winterhalter Héros subversif ou vil prédateur ? Don Juan est une figure de théâtre qui parcourt les époques sous différents visages. Mettre en scène la pièce aujourd’hui, c’est forcément prendre la mesure de ce qui s’est inversé, ces dernières années, quant aux personnages de séducteurs, longtemps objets de fascination voire de célébration dans notre culture… Macha Makeïeff fait jouer ces épaisseurs historiques. Elle déplace la pièce d’un XVIIe siècle où la question du pouvoir religieux est centrale, au siècle suivant, celui de Laclos et de Sade. Cela pour poser frontalement la question du libertinage érotique, à une triple échelle. Celle du XVIIIe siècle : son Don Juan sera obsédé par la transgression et la jouissance, mais aussi traqué par une société dont il veut saper les bases. Celle du (pas si lointain) XXe siècle, pour qui un tel héros, dans toute sa cruauté, peut cristalliser une fascination pour la “part maudite”. Celle enfin du XXIe siècle : le spectacle fera passer les femmes à l’offensive, pour dénoncer les mensonges, postures et manipulations du prédateur. Mais surtout, si Macha Makeïeff, avec tout son sens du comique, a choisi l’œuvre de Molière pour questionner le désir, la cruauté de la domination, le jeu mortel qu’est l’assujettissement, la jouissance jusqu’au Mal et le “mystère masculin”, c’est pour soumettre toutes ces nuances de noirceur aux éclats d’un rire désintégrateur. durée estimée 2h15 N° téléphone accès PMR : 01 44 85 40 00

