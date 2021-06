DOM JUAN TEL QU’IL INSPIRA MOLIÈRE Opéra de Massy, 4 février 2022-4 février 2022, Massy.

Opéra de Massy, le vendredi 4 février 2022 à 20:00

Dom Juan est la pièce la plus baroque de Molière, avec un foisonnement de combats, d’épisodes amoureux, de spectres, d’effets de machines et de scènes où se mêlent les registres comiques, farcesques et tragiques.Et c’est cette farce brillante que les Lunaisiens vont reconstituer, à partir de sources historiques et des canevas qu’ils ont retrouvés, pour célébrer les 400 ans de Molière en 2022. Marionnettes en castelet pour les scènes burlesques, et marionnettes d’apparence humaine costumées Grand Siècle pour les scènes tragiques. Un spectacle émaillé de musiques, de pantomimes et de scènes de comédie, où Dom Juan brûle les planches des tréteaux de la Foire, sur le rythme alerte si cher aux Italiens du XVIIe siècle, une farce où rien ne manque : ni la séduction du libertin, ni l’insolence et le défi envers l’autorité morale, ni les duels, ni les imprécations contre le Ciel, ni la chute aux Enfers !

Tarifs: de 16€ à 21€

Une tragi-comédie pour chanteurs, comédien, marionnettes et 6 musiciens.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne



