A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, le Pôle Culturel Evasion vous invite à redécouvrir « Dom Juan », un classique revisité et dépoussiéré par la Cie L’ours en Plûmes mêlant jeux de masques, clin d’œil clownesque, danse et chant. Une occasion de redécouvrir l’écriture de Molière qui reste toujours d’actualité et dénonce les convenances sociales, les croyances, la religion, l’autorité.

Tarifs : 6€ / 12€ / Carte Jeune : 5€ // Réservation conseillée

