**Après LES PRECIEUSES RIDICULES et LES FACHEUX de Molière, La Compagnie A vous présente sa nouvelle création : DOM JUAN – Ni dieu, ni maître !** ————————————————————————————————————————————————- ### – Mise en scène de Pierrot Corpel – Dom Juan est un personnage retors, manipulateur, grand séducteur, libertin, athée, anticonformiste et pourtant la fascination pour ce personnage existe encore aujourd’hui. Dom Juan est un homme enragé, imprévisible… mais il se veut libre, la seule soumission qu’il accepte c’est d’être soumis à ses pulsions. Cet enragé du désir, ce chien fou de ses envies, cet impatient qui veut tout… tout, tout de suite… demain sera un autre jour ou ne sera pas… « no future ». Une version dark sur la part sombre de chacun, sur les failles et les démons qui rongent notre intérieur.

15€ // 10€ moins de 18 ans

Pièce de théâtre : un Molière rock’n roll ! Odyssée de Balma 20 place de la libération 31130 balma Balma Cyprié Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:30:00 2022-03-31T22:00:00

