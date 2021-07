Dom Juan Le Vallon,Kerivoal, 11 mars 2022, Landivisiau.

Dom Juan

Le Vallon, Kerivoal, le vendredi 11 mars 2022 à 20:30

Jim Morrison est Dom Juan. Dom Juan est Jim Morrison. Toute de cuir et de fourrure vêtue, la plus grande figure du libertinage du XVIIème siècle se retrouve propulsée en pleine période seventies aux États-Unis. Dom Juan le rebelle devient véritable rock-star enchaînant les nuits d’excès : femmes, drogue, alcool… Sa fuite se transforme en road-movie, la famille en mafia. Les sept comédiens de la Compagnie La Naïve, sur la musique des Doors, traversent les actes comme autant de décors dérobés au cinéma de Kubrick, Scorsese ou Coppola… Les deux comédiens principaux qui interprètent Dom Juan et Sganarelle, Charles-Éric Petit et Hervé Pezière, sont épatants. Grâce à des partis pris francs et sans concession, cette mise en scène bouillonnante surprend par son étonnante fidélité au texte de Molière. Jusqu’à une scène finale véritablement époustouflante. Riders on the storm.

NORMAL 20€ / REDUIT 17€ / JEUNE 6€

Jim Morrison est Dom Juan. Dom Juan est Jim Morrison.

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:15:00