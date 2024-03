Dom Juan L’Aria Cornebarrieu, vendredi 29 mars 2024.

Dom Juan Théâtre – à partir de 10 ans Vendredi 29 mars, 20h30 L’Aria

L’impro, le rap et l’énergie d’une jeunesse française, qui trouve son identité dans des codes urbains, sont au cœur de la mise en scène. Dom Juan est introuvable. Accusé de fuite et de trahison par la famille de sa promise Dona Elvire, une chasse à l’homme s’engage. Sganarelle, meilleur ami et serviteur de Dom Juan, tente de raisonner ce dernier pendant leur périple pour lui éviter une mort certaine. Dom Juan est déjà à la recherche d’un nouveau cœur à séduire…

Après Les Fourberies de Scapin et L’Avare, Dom Juan est la troi – sième mise en sc ène d’un texte de Moli ère par Tigran Mekhitarian. Le texte original, toujours conserv é et respect é, est projet é dans un univers au plateau qui l’inscrit dans les codes urbains du rap et du hip-hop. La musique, la danse, les expressions et les styles vestimentaires de notre époque deviennent l’écrin qui sublime le texte.

Mais la vraie modernit é du travail de Tigran Mekhitarian r éside dans sa capacit é à traiter la langue de Moli ère avec la fougue et le flow du phras é d’aujourd’hui.

Avec Tigran Mekhitarian, Théo Askolovitch, Marie Maé, Arthur Gomez

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

