Dom Juan Espace culturel du Bois fleuri, 6 avril 2022, Lormont.

Accompagné de son fidèle valet Sganarelle qui déplore sa conduite, Dom Juan séduit les femmes et manipule les hommes, jouant inlassablement avec les contraintes que tente de lui imposer la société. Ce séducteur passionné et à l’énergie contestataire rejette en bloc conventions et pressions sociales. Il hurle à la liberté de jouir : «Il n’est rien qui puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs». Couvent, mari, crédits, injonctions parentales, menaces surnaturelles… aucun obstacle ne semble pouvoir l’arrêter. Pas même cette statue qui, à sa grande surprise, se met à lui faire signe. Une mise en scène rythmée et ingénieuse, mêlant respect du texte et modernité. Costumes, décors et musiques confèrent à la pièce une couleur intemporelle qui permet une forte résonnance du texte de Molière. Les différents personnages qui gravitent autour de Dom Juan arborent des masques de Comedia dell’arte, à la fois figures de la rigidité des normes sociales auxquelles est confronté Dom Juan et instruments engageant un travail de corps précis et codifié. La scène se transforme alors en terrain de jeu délectable où se côtoient rap, chants religieux, danses, clown, tableaux expressionnistes et musique acoustique. Un spectacle riche et coloré, porté par une véritable énergie de troupe. **Mise en scène : I**da GASPARD **Interprètes :** Sylvain Blanchard, Edouard Demanche, Hugo Tejero, Aline Barré, Sandra Provasi. **Durée :** 90 min. **+d’infos :** [www.loursaplumes.com](http://www.loursaplumes.com) [https://www.youtube.com/watch?v=_Af9oZZqcfg](https://www.youtube.com/watch?v=_Af9oZZqcfg)

Entrée : 7 € – Tarif réduit : 4 €

Théâtre par la compagnie L’ours à plumes.

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T19:00:00 2022-04-06T20:30:00