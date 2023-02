DOM JUAN, COMEDIE FRANCAISE OPERA ROYAL, 1 juillet 2023, VERSAILLES.

OPERA ROYAL VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

DOM JUAN, Molière



Avec la troupe de la Comédie-Française

Alexandre Pavloff Gusman, Mathurine, Don Carlos, La Violette, Don Louis, Ragotin et la Statue du commandeur

Stéphane Varupenne Sganarelle

Jennifer Decker Elvire, Charlotte, la Statue du commandeur et un spectre

Laurent Lafitte Dom Juan

Adrien Simion Gusman, Pierrot, La Ramée, un pauvre, Don Alonse, M. Dimanche, La Violette et la Statue du commandeur

Distribution sous réserve de modifications

Emmanuel Daumas Mise en scène

Radha Valli Scénographie et costumes

Bruno Marsol Lumières

Dominique Bataille Son

Cécile Kretschmar Maquillages et perruques

Vincent Deslandres Collaboration artistique

Présentation

Comédie en cinq actes créée au Palais-Royal à Paris en 1665.

Écrite par Molière pour contrer l’interdiction du Tartuffe, cette pièce mythique s’ouvre sur la fuite de Dom Juan, loin d’Elvire qu’il a détournée de ses vœux de fidélité à Dieu.

Il ne cessera d’épouvanter son valet fidèle, Sganarelle, à force de séductions et d’abandons, poussant au blasphème un mendiant, tournant en dérision les valeurs de son père, jusqu’à oser l’invitation sacrilège à la statue du Commandeur qu’il a jadis tué. Véritable pièce de cape et d’épée magnifiée par l’écriture de Molière, Dom Juan fut un succès extraordinaire à sa création en 1665 en tant que « pièce à machines » : la voici interprétée par la Troupe de la Comédie-Française.

Emmanuel Daumas opère un retour à l’essence du jeu avec ce Dom Juan pour cinq interprètes, dans un décor et des costumes épurés. Il renoue avec le théâtre de tréteaux et embrasse toute la grandeur du mythe de cet athée libertin qui, au centre d’un monde de mensonges et d’illusions, fait le pari de la vie. « Molière peint une rêverie baroque, une comédie espagnole, où un homme dans l’œil du cyclone d’un monde irréel, pas toujours si loin du nôtre, invente sa vie pour qu’elle n’ait aucunes limites. Alors rabâcher le dogme ne suffira pas pour l’arrêter. Il faudra sortir l’artillerie lourde, de la sorcellerie et du merveilleux… La machinerie du théâtre. L’illusion de l’Enfer. »

Production Comédie-Française, Théâtre du Vieux-Colombier

Spectacle créé le 29 janvier 2022 au Théâtre du Vieux-Colombier

Comédie en cinq actes créée au Palais-Royal à Paris en 1665.



Catégorie Prestige : de très bonnes places ainsi qu’une coupe de Champagne et le programme offerts à retirer sur place.

N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89

