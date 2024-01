Mademoiselle Orchestra Dolus-le-Sec, samedi 1 juin 2024.

Mademoiselle Orchestra Dolus-le-Sec Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 19:00:00

fin : 2024-06-01 20:10:00

Ras le pompon du quotidien !

Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme du papier à musique, traversent furtivement la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage… Petit à petit, le tohu-bohu du début s’organise et devient musique.

Fanfare 200% féminine !

Humour musical et burlesque

Ras le pompon du quotidien !

Depuis des mois, des ombres de couleur, réglées comme du papier à musique, traversent furtivement la cour du bâtiment C et se faufilent vers le garage…

De petits couacs en gros canards, petit à petit, le tohu-bohu du début s’organise et devient musique. Autant dire que cette lubie est bel et bien devenue réalité !

Sous l’impulsion de Mme Liénard, leur chef de file, ces sept voisines déterminées ont sorti de leurs placards, des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif : devenir de vraies femmes d’extérieur !

La troupe de dévergondées ne se contente pas de distiller un humour déjanté, elles sont aussi et surtout de talentueuses musiciennes.

10 EUR.

3 Rue des Écoles

Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



L’événement Mademoiselle Orchestra Dolus-le-Sec a été mis à jour le 2024-01-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire