Musée-forum de l'aurignacien – musée de préhistoire, le samedi 3 juillet à 18:00

Encore aujourd’hui, les mégalithes sont des monuments préhistoriques porteurs de bien des mystères. Ces monuments funéraires, pouvant être des statues menhirs, dolmens, tumulus, alignements, etc., datant de la Préhistoire récente, font l’objet de nombreuses études. Noisette Bec Drelon, archéologue et docteure en Préhistoire, est spécialiste du Néolithique. Ses recherches concernent plus particulièrement l’architecture des monuments mégalithiques et les pratiques funéraires de la fin du Néolithique dans le bassin nord-occidental de la Méditerranée. Ses travaux l’ont amené à réaliser plusieurs fouilles de dolmens en Languedoc, en Roussillon et en Corse. Rattachée au laboratoire TRACES (UMR5608) de l’Université de Toulouse Jean Jaurès et au Laboratoire Archimède (UMR 7044) de l’Université de Strasbourg, elle effectue également des recherches en Indonésie, sur l’ïle de Sumba, afin de renseigner et d’étudier ce phénomène mégalithique encore pratiqué par ces populations. De l’Occitanie à l’Indonésie, elle partagera ses connaissances sur les phénomènes mégalithiques passés et actuels !

Entrée libre, places limitées

Par Noisette BEC DRELON

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00

