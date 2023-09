Cet évènement est passé Venez découvrir ce dolmen, témoin de l’occupation néolithique au cœur du parc naturel régional ! Dolmen Peyre Cotado Larnagol Larnagol Catégories d’Évènement: Larnagol

Lot Venez découvrir ce dolmen, témoin de l’occupation néolithique au cœur du parc naturel régional ! Dolmen Peyre Cotado Larnagol Larnagol, 16 septembre 2023, Larnagol. Venez découvrir ce dolmen, témoin de l’occupation néolithique au cœur du parc naturel régional ! Samedi 16 septembre, 10h30, 20h30 Dolmen Peyre Cotado Larnagol Gratuit. Entrée libre. Informations : zoepeschaud@yahoo.fr et/ ou au : 06 15 38 08 97. Le dolmen de Peyro Cotado, symbole de l’occupation néolithique du Quercy, est un site spirituel et archéologique majeur au cœur du parc naturel régional. Dolmen Peyre Cotado Larnagol 46160 Larnagol Larnagol 46160 Lot Occitanie 06 15 38 08 97. Le dolmen de Peyre Cotado est classé au titre des Monuments historiques, en tant que lieu Préhistorique et spirituel du Causse de Saint Chels. Possibilité de parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

©Zoe Peschaud

