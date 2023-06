Découvrez les pratiques préhistoriques lors de ces ateliers organisés à proximité d’un dolmen classé au titre des Monuments historiques Dolmen La Pierre Folle Bournand Bournand Catégories d’Évènement: Bournand

Pour les Journées européennes du patrimoine, l'association Paleo-Neo-et-Nous, vous invite à différents ateliers, autour du dolmen de la Pierre Folle.

Il vous sera proposé :

– Un atelier d’initiation de tir au propulseur.

– Une démonstration de cuisson de poteries.

– Un atelier de taille de silex

Venez nombreux à cette plongée dans la Préhistoire. Dolmen La Pierre Folle Route de la pierre folle, 86120 Bournand Bournand 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine 02 47 95 85 77 Très important dolmen dans la cour d'une habitation du XVIe siècle.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

