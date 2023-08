Performance artistique « Autour du dolmen » Dolmen des Pennes Les Vastres, 24 septembre 2023, Les Vastres.

Les Vastres,Haute-Loire

Spectacle; une plongée ludique dans l’univers de l’art et de l’archéologie. Avec Evelyne Lohr de l’atelier Manivelle de Fay sur Lignon et Fenja Abraham de la Cie Golema du Puy en Velay..

2023-09-24 14:30:00 fin : 2023-09-24 . .

Dolmen des Pennes Les Pennes

Les Vastres 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A playful dive into the world of art and archaeology. With Evelyne Lohr from Atelier Manivelle in Fay sur Lignon and Fenja Abraham from Cie Golema in Le Puy en Velay.

Una inmersión lúdica en el mundo del arte y la arqueología. Con Evelyne Lohr, del Atelier Manivelle de Fay sur Lignon, y Fenja Abraham, de la Cie Golema de Le Puy en Velay.

Schauspiel; ein spielerischer Einblick in die Welt der Kunst und der Archäologie. Mit Evelyne Lohr vom Atelier Manivelle aus Fay sur Lignon und Fenja Abraham von der Cie Golema aus Le Puy en Velay.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal