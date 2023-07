Balade avec un Greeter – Le dolmen des Goudours Dolmen des Goudours Folles, 3 août 2023, Folles.

Folles,Haute-Vienne

Venez en visiteur, partez en ami ! Dans le cadre du programme des visites estivales avec nos Greeters, suivez Sylvie au départ du village du Cluzeau. Vous allez longer une piste de 1 km et faire un grand bon dans le passé. Au bout de celle-ci se trouve le dolmen des Goudours. Ce dernier a été restauré en 2006. Sylvie vous dévoile son histoire et vous décrit les nombreux objets qui ont été découverts lors des fouilles. RDV au village du Cluzeau. Être équipé de chaussures de marche. Inscription obligatoire. L’après-midi, encore une belle découverte dans cette commune : le majestueux viaduc de Rocherolles au-dessus de la Gartempe. Et toujours en compagnie de Sylvie, notre Greeter originaire de Folles !.

Dolmen des Goudours Le Cluzeau

Folles 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come as a visitor, go as a friend! As part of our program of summer visits with our Greeters, follow Sylvie from the village of Le Cluzeau. You’ll follow a 1 km trail and take a leap back in time. At the end of the trail is the Goudours dolmen. It was restored in 2006. Sylvie will tell you all about its history and describe the many artefacts discovered during the excavations. RDV at the village of Le Cluzeau. Please bring walking shoes. Registration required. In the afternoon, another wonderful discovery in this commune: the majestic Rocherolles viaduct over the Gartempe. And always in the company of Sylvie, our Greeter from Folles!

¡Venga como visitante, vaya como amigo! Como parte del programa de visitas de verano con nuestros Greeters, siga a Sylvie desde el pueblo de Le Cluzeau. Recorrerá un sendero de 1 km y dará un gran salto atrás en el tiempo. Al final del sendero se encuentra el dolmen de Goudours. Fue restaurado en 2006. Sylvie le contará su historia y le describirá los numerosos objetos descubiertos durante las excavaciones. RDV en el pueblo de Le Cluzeau. Se ruega llevar calzado de senderismo. Inscripción obligatoria. Por la tarde, otro maravilloso descubrimiento en este municipio: el majestuoso viaducto de Rocherolles sobre el Gartempe. Y siempre en compañía de Sylvie, nuestra saludadora de Folles

Kommen Sie als Besucher, gehen Sie als Freund! Im Rahmen des Programms der Sommerbesuche mit unseren Greetern folgen Sie Sylvie vom Dorf Le Cluzeau aus. Sie gehen einen 1 km langen Weg entlang und machen einen großen Sprung in die Vergangenheit. Am Ende dieses Weges befindet sich der Dolmen des Goudours. Dieser wurde 2006 restauriert. Sylvie enthüllt Ihnen seine Geschichte und beschreibt Ihnen die zahlreichen Gegenstände, die bei den Ausgrabungen gefunden wurden. RDV im Dorf Le Cluzeau. Mit Wanderschuhen ausgerüstet sein. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am Nachmittag noch eine schöne Entdeckung in dieser Gemeinde: das majestätische Viadukt von Rocherolles über den Fluss Gartempe. Und immer in Begleitung von Sylvie, unserer aus Folles stammenden Greeterin!

