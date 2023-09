Visite du Dolmen de la Verrerie Vieille à Tourrettes, Var Dolmen de la Verrerie-Vieille Tourrettes, 17 septembre 2023, Tourrettes.

Depuis la préhistoire, le territoire de Tourrettes s’est montré favorable à l’occupation humaine : plusieurs sites néolithiques ont été identifiés. Le plus remarquable, le dolmen de la Verrerie Vieille, a été inventorié, restauré et classé monument historique en 1987.

Dolmen de la Verrerie-Vieille Tourrettes Tourrettes 83440 Les Bertrands Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.tourrettes-heritage.com [{« type »: « email », « value »: « tourrettesheritage@orange.fr »}] Depuis la préhistoire, le territoire de Tourrettes s’est montré favorable à l’occupation humaine : plusieurs sites néolithiques ont été identifiés. Le plus remarquable, le dolmen de la Verrerie Vieille, a été inventorié, restauré et classé monument historique en 1987. Départ du Parking du Boudoura en Bus navette sur inscription

