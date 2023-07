Visit’Ô Lim – Mystères, conte et constructions au dolmen de Bouéry Dolmen de Bouéry Mailhac-sur-Benaize, 26 juillet 2023, Mailhac-sur-Benaize.

Mailhac-sur-Benaize,Haute-Vienne

Initiez vous aux techniques de construction des dolmens et au déplacement des pierres, apprenez l’essentiel sur le plus gros dolmen du département de la Haute-Vienne et sur les mystères des dolmens en général. Nelly vous contera ensuite la légende de celui-ci, puis, vous laisserez libre cours à votre créativité pour réaliser des personnages imaginaires. A partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Laissez vous embarquer en famille et entre amis entre mystère et histoire(s) locale(s) ! Prévoir des vêtement et des chaussures adaptés (chaussures fermées) ainsi que de l’eau. Inscription obligatoire..

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:30:00. EUR.

Dolmen de Bouéry

Mailhac-sur-Benaize 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Learn about dolmen-building techniques and how to move stones, as well as the basics about the largest dolmen in the Haute-Vienne department and the mysteries of dolmens in general. Nelly will then tell you the legend of the dolmen, and you can give free rein to your creativity to create imaginary characters. Ages 5 and up. Children must be accompanied by an adult. Let your family and friends embark on a journey of mystery and local history! Bring suitable clothing, shoes (closed-toe) and water. Registration required.

Conozca las técnicas de construcción de los dólmenes y de desplazamiento de las piedras, descubra el dolmen más grande del departamento de Haute-Vienne y los misterios de los dólmenes en general. A continuación, Nelly le contará la leyenda del dolmen y usted podrá dar rienda suelta a su creatividad para crear personajes imaginarios. Para niños a partir de 5 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Déjese llevar por el misterio y la historia local Traer ropa adecuada, calzado (cerrado) y agua. Inscripción obligatoria.

Lernen Sie die Techniken des Dolmenbaus und der Steinverschiebung kennen, erfahren Sie das Wichtigste über den größten Dolmen des Departements Haute-Vienne und über die Geheimnisse der Dolmen im Allgemeinen. Nelly wird Ihnen dann die Legende des Dolmens erzählen und Sie können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um Fantasiegestalten zu erschaffen. Ab einem Alter von 5 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Lassen Sie sich mit Ihrer Familie und Ihren Freunden auf eine Reise voller Geheimnisse und lokaler Geschichte(n) ein! Angemessene Kleidung und Schuhe (geschlossene Schuhe) sowie Wasser mitbringen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Pays du Haut Limousin