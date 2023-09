Soirée Rock’n Roll Dolmayrac Catégories d’Évènement: Dolmayrac

Lot-et-Garonne Soirée Rock’n Roll Dolmayrac, 7 octobre 2023, Dolmayrac. Dolmayrac,Lot-et-Garonne Au programme :

18h30 : Initiation au Rock’n Roll

20h : Repas suivie d’une soirée dansante..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR. Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Program:

6:30pm: Rock’n Roll initiation

8pm: Dinner followed by dancing. En el programa:

18.30 h: Introducción al Rock’n Roll

20.00 h: Cena seguida de baile. Auf dem Programm stehen:

18.30 Uhr: Einführung in den Rock’n Roll

Mise à jour le 2023-09-27

