Visites thématiques – Tour Dolmayrac Tour de Dolmayrac, 24 août 2023, Dolmayrac.

Tours-portes de ville, tours-résidences, tours-clochers sont très présentes dans les paysages du territoire. Profitez d’ouverture exceptionnelles pour découvrir ces monuments et entrez dans l’histoire!

Durée : 30 min à 1h30

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

Tour de Dolmayrac

Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



City gate towers, residence towers, bell towers are very present in the landscapes of the territory. Take advantage of exceptional openings to discover these monuments and enter the history!

Duration: 30 min to 1h30

Reservation required, limited number of places.

Las torres de las puertas de las ciudades, las torres de las residencias y las torres campanario están muy presentes en el paisaje de la región. Aproveche unas aperturas excepcionales para descubrir estos monumentos y adentrarse en la historia

Duración: de 30 min a 1h30

Reserva obligatoria, número de plazas limitado.

Stadttortürme, Wohntürme und Glockentürme sind in der Landschaft der Region sehr präsent. Nutzen Sie die außergewöhnlichen Öffnungszeiten, um diese Bauwerke zu entdecken und in die Geschichte einzudringen!

Dauer: 30 Min. bis 1,5 Std

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

