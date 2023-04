Viste Enquête Tour de Dolmayrac, 11 juillet 2023, Dolmayrac.

Ouvrez l’œil durant le parcours dans les rues de Dolmayrac et menez l’enquête pour démasquer le coupable !

Durée: 1h30 à 2h

Réservation obligatoire, nombre de place limité..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . EUR.

Tour de Dolmayrac

Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Open your eyes during the tour in the streets of Dolmayrac and investigate to unmask the culprit!

Duration: 1h30 to 2h

Reservation required, limited number of places.

¡Mantén los ojos bien abiertos durante el recorrido por las calles de Dolmayrac e investiga para desenmascarar al culpable!

Duración: de 1h30 a 2h

Reserva obligatoria, número de plazas limitado.

Halten Sie während des Rundgangs durch die Straßen von Dolmayrac die Augen offen und führen Sie die Ermittlungen durch, um den Täter zu entlarven!

Dauer: 1,5 bis 2 Stunden

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

