Multirando des côteaux Dolmayrac Catégories d’Évènement: Dolmayrac

Lot-et-Garonne

Multirando des côteaux, 23 avril 2023, Dolmayrac . Dolmayrac ,Lot-et-Garonne , Multirando des côteaux EUR Place de la Tour Dolmayrac Lot-et-Garonne

2023-04-23 – 2023-04-23 Dolmayrac

Lot-et-Garonne . EUR 3 6 Inscription sur place à partir de 8h à la place de la Tour

– Circuit VTT et Trail, départ à 8h30

– Circuit pédestre , départ à 8h45

Ravitaillement et apéritif prévus Inscription sur place à partir de 8h à la place de la Tour

– Circuit VTT et Trail, départ à 8h30

– Circuit pédestre , départ à 8h45

Ravitaillement et apéritif prévus +33 6 86 73 12 16 Comité des fêtes de Dolmayrac Comité des fêtes de Dolmayrac

Dolmayrac

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Dolmayrac, Lot-et-Garonne Autres Lieu Dolmayrac Adresse Place de la Tour Dolmayrac Lot-et-Garonne Ville Dolmayrac Departement Lot-et-Garonne Tarif EUR Lieu Ville Dolmayrac

Dolmayrac Dolmayrac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dolmayrac /

Multirando des côteaux 2023-04-23 was last modified: by Multirando des côteaux Dolmayrac 23 avril 2023 Dolmayrac Lot-et-Garonne Place de la Tour Dolmayrac Lot-et-Garonne

Dolmayrac Lot-et-Garonne