Dolman, waffenrock, képis, casques à pointes, tout sur les uniformes de 1870. Musée de la guerre de 1870, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Loigny-la-Bataille.

Musée de la guerre de 1870, le samedi 3 juillet à 20:00

Des cuirasses des cent-gardes de Napoléon III aux uniformes de gardes nationaux, des casques à pointe prussiens aux chapeaux à plumes de francs-tireurs, la guerre de 1870 propose un très large éventail d’uniformes militaires qui attisent aujourd’hui l’intérêt des musées et des collectionneurs privés Mais derrière les passepoils, les broderies et les galons se cache une histoire qu’il faut parfois décoder. Louis Delpérier et Laurent Mirouze ont participé à l’ouvrage de référence commandé par la Bundeswehr (l’armée de terre allemande) : _La Guerre franco-prussienne de 1870-1871 uniformes et équipements des armées allemandes et françaises._ L’ouvrage sera en vente au Musée à la fin de la visite et pourra être dédicacé par les auteurs (129 € ; 2 tomes).

Tarif : 5,50 € par personne

Visite proposée par Louis Delperier et Laurent Mirouze, spécialistes de l’uniformologie. Cette visite originale est centrée sur les collections d’uniformes qui recèlent quelques petits trésors.

Musée de la guerre de 1870 Place du 2 décembre 1870 28140 Loigny-la-Bataille Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00