ATELIER CUISINE : « CUISINEZ LES LÉGUMES DE LA FERME » Marché de La Guichardière, 6 juillet 2023, Dollon.

Jean-Marie Barbotin un grand chef Cuisinier-Traiteur, vous accompagne dans la préparation des légumes et vous donne de nombreux conseils personnalisés pour un franc succès de vos plats !.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

Marché de La Guichardière

Dollon 72390 Sarthe Pays de la Loire



Jean-Marie Barbotin, a great chef and caterer, will accompany you in the preparation of vegetables and give you many personalized tips for a great success of your dishes!

Jean-Marie Barbotin, gran chef y restaurador, le guiará en la preparación de las verduras y le dará muchos consejos personalizados para que sus platos tengan un gran éxito

Jean-Marie Barbotin ein großer Chefkoch Cuisinier-Traiteur, begleitet Sie bei der Zubereitung von Gemüse und gibt Ihnen viele persönliche Tipps, damit Ihre Gerichte ein voller Erfolg werden!

